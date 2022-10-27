В Новокуйбышевске сотрудник ППСП выявил пьяного водителя и передал его Госавтоинспекции

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Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц города, командир 2-го отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску прапорщик полиции Алексей Демидов обратил внимание на автомобиль «Рено Логан», двигавшийся по неровной траектории. Полицейский остановил автомобиль и передал информацию наряду ДПС ОГИБДД. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции выявили явные признаки опьянения у водителя и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, согласно результатам установлено алкогольное опьянение водителя с наличием абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,525 мг/л. При установлении личности водителя полицейские выяснили, что нарушитель 36-летний местный житель ранее уже был судим за кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем и за умышленное уничтожение имущества. В отношении водителя собран административный материал, предусмотренный ч.3 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Для дальнейшего разбирательства мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. А транспортное средство передано на ответственное хранение родственнику нарушителя, так как он является его законным владельцем.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина в сентябре текущего года был лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение сроком на 18 месяцев. Отделом дознания ОМВД России

по г. Новокуйбышевску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.