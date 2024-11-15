В Новокуйбышевске проверят плохое обустройство двух общественных площадок

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Прокуратура проверит целесообразность расходования бюджетных средств на благоустройство двух общественных пространств в Новокуйбышевске. Это сквер «Слава труду» и территория напротив дома № 19а на улице Свердлова. Соответствующие обращения направили в контрольный орган активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Самарской области. Об этом сообщили в ОНФ по Самарской области 14 ноября 2024 года.

Активисты проверили состояние площадок и обнаружили, что в сквере, благоустройство которого завершилось в октябре 2024 года и на которое было потрачено свыше 10 млн рублей, новый газон посадили на неподготовленную почву, и, скорее всего, он не приживется. Кроме того, игровое и спортивное оборудование на площадке частично сломано, старые его элементы не убрали, а новые уже расписали граффити.

В числе прочего антитравматическое покрытие в сквере сделали только под столами для пинг-понга, но не под зоной воркаута. Также разные зоны территории оформили в разных стилях. А на территории на улице Свердлова нет системы отвода ливневых вод, которые во время осадков затапливают детскую площадку, которую обустроили более чем за 12,5 млн рублей. Также общественники попросили разобраться в ситуации мэрию Новокуйбышевска.

Одну из площадок активисты охарактеризовали как "аварийную, опасную, совершенно убогую", пишет СитиТраффик.