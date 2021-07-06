В Новокуйбышевске провалился асфальт

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Новому уложенному дорожному полотну было не больше года.

С того момента, как уложили новое дорожное полотно у входа в парк Патриот "Солдатский лес", а он уже оказался испорченным.

Жители города возмущены, и они делают все, чтобы на эту проблему было обращено внимание властей.

Один местный житель говорит о том, что люди на протяжении долгих лет просили отремонтировать территорию, и все вроде было хорошо, до тех пор, пока асфальт не развалился на глазах, да и остальная инфраструктура была в большей степени разрушена.

Местные жители призывают властей привлечь виновных лиц к ответственности, пишет progorodnsk.ru.