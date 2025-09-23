В Новокуйбышевске на переезде поезд врезался в грузовик

87

Авария произошла утром во вторник, 23 сентября, в районе поселка Маяк. Подробности рассказали в пресс-службе железной дороги.

В 8:35 фура выехала на железнодорожный переезд между станциями Томылово и Жигули перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

- По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры, локомотивная бригада поезда и водитель автомобиля за медицинской помощью не обращались, - сообщили в ведомстве.

Задержки в движении составов не зафиксировано, пишет Сова.