В Новокуйбышевске иномарка сбила женщину

75

4 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:40 в г. Новокуйбышевске. 59-летний водитель, управляя автомобилем «Renault LOGAN» двигался по ул. Дзержинского в направлении ул. Ворошилова. В пути следования напротив дома № 33 допустил наезд на 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с места происшествия госпитализирована в медицинское учреждение.