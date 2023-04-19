В Новокуйбышевске горят три частных жилых дома

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В 15:33 19 апреля в ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Новокуйбышевске на улице Подгорная, 20. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова «Пожар № 2».

Происходит горение 3 частных жилых домов (ул. Подгорная 18, 20, 22) и надворных построек на общей площади 500 кв.м.

Пожар локализован на общей площади 500 кв.м. в 16:58.

Погибших нет, пострадал 1 человек (мужчина, 1958 г.р.), направлен в ГБУЗ СО «Новокуйбышевская ЦГБ».

Для тушения пожара привлечены 65 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО