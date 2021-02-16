В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом

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Взрыв двух резервуаров с топливом с последующим горением на площади 50 кв. мпроизошел на газовой заправке в Новой Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Произошел взрыв второго резервуара с топливом. Обломки разлетелись на проезжую часть", - сказал собеседник агентства.

В поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова загорелась бытовка, огонь перекинулся на резервуар с топливом на газовой заправке, он взорвался и загорелся. Площадь возгорания составляет 50 кв. м. Наблюдается факельное горение. Сообщалось, что на месте ЧП было два резервуара с топливом по 500 куб. м.

По данным источника, в горящей бытовке, с которой началось распространение огня, находится неустановленное количество пропановых баллонов.

"Начата эвакуация в радиусе 500 м от горящей газовой АЗС", - сказал собеседник агентства. Ранее эвакуация проводилась в радиусе 300 м от места ЧП.

В пресс-службе МЧС РФ агентству сообщили, что есть угроза перехода огня на рядом стоящие здания. В целях безопасности людей отвели на безопасное расстояние.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, на момент прибытия пожарных горела бытовка. "От факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на расположенной рядом АЗС", - сообщили в ведомстве. Пожарные работают с соблюдением техники безопасности. Сведений о пострадавших не поступало. В данный момент проезд по улице перекрыт.

Фото: Пресс-служба НУ МЧС РФ по г. Москве/ТАСС