В Новой Москве после столкновения с грузовиком на Калужском шоссе загорелся электробус

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Два человека госпитализированы после столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на Калужском шоссе в Москве. Об этом журналистам в четверг сообщили в столичной прокуратуре, передает ТАСС.

"На 46-м километре Калужского шоссе водитель грузовика не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по выделенной полосе. В результате автобус загорелся. Предварительно, пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили ТАСС, что пожар после ДТП на площади 20 кв. м потушен. Перекрыто три полосы в сторону Москвы. ДТП произошло около 13:30. "В результате столкновения пострадали два человека, находившиеся в автобусе, они переданы медикам для оказания помощи. После столкновения маршрутный транспорт загорелся, на месте работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также обеспечивают безопасность дорожного движения в районе аварии", - сказали в главке.

В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что автобус ходит по маршруту 515. "Авария произошла по вине водители грузовика. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в шедший по выделенной полосе автобус, после чего автобус загорелся. После столкновения водитель автобуса незамедлительно принял меры к эвакуации пассажиров и тушению возгорания. В результате ДТП погибших в автобусе нет, пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в электробусе на 45-м км Калужского шоссе. Пострадал водитель грузового автомобиля, который столкнулся к электробусом. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Фото: Телеграм-канал «112»