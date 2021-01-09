В Норильске ищут родственников пострадавшего подростка, чья семья погибла под лавиной

143

Семья подростка, пострадавшего при сходе лавины в Норильске, погибла, передает ТАСС. Администрация города ищет его родственников, сообщили журналистам в мэрии.

"Отдел опеки и попечительства администрации города Норильска занимается дальнейшим жизнеустройством подростка, оставшегося без попечения родителей. Выясняются сведения о наличии родственников и возможности передачи ребенка им под опеку", - говорится в сообщении.

Под лавиной погибли его 38-летняя мать, 45-летний отец и полуторагодовалый брат, семья жила в Норильске. В настоящее время подросток находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, специалисты Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского окажут консультационную помощь врачам из Норильска при лечении подростка. "Планируется консультация ребенка специалистами федеральными. Дистанционно", - сказал представитель министерства, добавив, что подросток находится в стабильно тяжелом состоянии.

По данным регионального управления СК, около 00:30 (20:30 мск 8 декабря) в следственные органы поступило сообщение о сходе снежной лавины на участке горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в районе Талнах. Засыпало несколько зданий. Лавина накрыла территорию площадью 500-600 кв. метров, толщина снежного покрова составила 3 метра.

Фото: МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС