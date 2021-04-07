В Нижнем Новгороде сотрудник охранной фирмы случайно застрелил коллегу во время тренировки

61

По предварительной версии, причиной инцидента стала самозарядная кобура, при вложении в которую пистолет автоматически приводится в боевое состояние и готов к выстрелу.

В Нижнем Новгороде сотрудник охранной фирмы застрелил своего коллегу. Как сообщил Лайфу источник, трагедия произошла во время тренировочного отражения грабежа.

Директор предприятия, назначенный на должность несколько дней назад, решил провести учения в ЧОПе. В них участвовали безоружные сотрудники фирмы, которые перевозят ценности, и прикрывающие их вооружённые коллеги.

В момент, когда один из сотрудников имитировал нападение на инкассатора, другой выхватил пистолет и попытался сымитировать отражение нападения, нажав на курок. Пуля угодила мужчине в грудь ниже сердца, он умер на руках у прибывших полицейских.

По данным источника Лайфа, никакого конфликта между сотрудниками не было. По предварительной версии, причиной инцидента стала самозарядная кобура, при вложении в которую пистолет автоматически приводится в боевое состояние и готов к выстрелу.

Фото: ТАСС