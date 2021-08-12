В Нижнем Новгороде девятилетний мальчик погиб от удара электрическим током возле школы

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Девятилетний мальчик погиб от удара электрическим током возле школы в Нижнем Новгороде, сообщило следственное управление СК по региону, передает РИА Новости.

По предварительным данным, накануне вечером ребенка поразил разряд, когда он задел гофрированную трубу для кабеля под окнами спортзала. Мальчик скончался на месте.

Уголовное дело открыли по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Началось следствие, для установления причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального СУ СК.

Фото : СК РФ