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В Нижнем Новгороде девятилетний мальчик погиб от удара электрическим током возле школы

12 августа 2021 18:39
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Уголовное дело открыли по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Девятилетний мальчик погиб от удара электрическим током возле школы в Нижнем Новгороде, сообщило следственное управление СК по региону, передает РИА Новости.

По предварительным данным, накануне вечером ребенка поразил разряд, когда он задел гофрированную трубу для кабеля под окнами спортзала. Мальчик скончался на месте.

Уголовное дело открыли по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Началось следствие, для установления причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального СУ СК.

 

Фото : СК РФ

Теги: мальчик погиб удар током

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