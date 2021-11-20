В Нижегородской области перевернулся автобус с пассажирами

156

Десять человек госпитализированы в Нижегородской области после опрокидывания пассажирского автобуса, написал в "Инстаграме" замгубернатора – министр здравоохранения региона Давид Мелик Гусейнов. Он отметил, что пострадавшие – в состоянии легкой и средней тяжести. Детей среди них нет.

Ранее в региональном Минздраве сообщили, что в результате ДТП травмы получили 13 пассажиров, погибших нет. Всего в салоне находилось 35 человек. По данныым МЧС, авария произошла около 6 утра в районе населенного пункта Трестьяны. Автобус съехал на обочину и опрокинулся.

В региональном МВД уточнили, что в ДТП попал двухэтажный автобус. Пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, ждут резервного автобуса. Причины аварии выясняются, передает Радио Маяк.