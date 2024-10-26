В небе над Самарской областью у самолетов сработала сигнализация о столкновении

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Два воздушных судна сообщили о наличии поблизости неопознанных бортов.

В четверг, 24 октября, в 21:42 в небе над аэропортом Курумоч экипаж самолета, направляющегося по маршруту Самара - Санкт-Петербург, доложил о срабатывании особого режима, который предупреждает о столкновении.



Однако в этом районе и смежных секторах другие воздушные суда отсутствовали. В результате полет был продолжен до конечного пункта назначения.



История повторилась в пятницу, 25 октября. На этот раз о работе сигнализации доложил капитан лайнера, летевшего из Москвы в Самару. Самолет также продолжил движение и благополучно сел в Курумоче. Известно, что метеоусловия были хорошие, пишет телеграм-канал Aviaincident.



В последний раз аналогичная ситуация произошла 15 октября, пишет Сова.