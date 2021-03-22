В Мурманской области среди попавших под лавину туристов находятся 13 детей

99

Всего в туристической группе, попавшей под лавину в Мурманской области, находятся 13 детей, одного ребенка ищут, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Группа из Санкт-Петербурга, зарегистрирована.

"Поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе поселка Имандра под ней находится несовершеннолетний. Туристическая группа состоит из 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасательные подразделения - 53 человека и 18 единиц техники, в том числе кинологи.

Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю