В Москве госпитализировали годовалую девочку, обнаруженную в квартире с мертвой матерью 

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Годовалый ребенок, который находился один в квартире в Москве с мертвой матерью, поступил в больницу. За его жизнь борются врачи, об этом рассказала ТАСС в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Москве годовалая девочка несколько дней провела в квартире с мертвой матерью. Причины смерти матери устанавливаются.

"Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами", - сказала Ярославская.

"Потом нужно решать судьбу ребенка, у нее есть родные", - добавила Ярославская.

Фото: pixabay