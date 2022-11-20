В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади в Москве

175

В Москве вспыхнул пожар в районе Комсомольской площади, произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России, сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18.

Сообщается, что из здания эвакуировали семь человек, в ликвидации пожара задействованы 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.

По данным экстренных служб, к настоящему времени площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров, тушение осложняет сложная планировка.

Как уточнили в РЖД, угрозы для пассажиров и движения поездов нет.

В Департаменте транспорта Москвы, в свою очередь, сообщили, что ЧП не влияет на дорожное движение.

Фото: МЧС Москва