В Москве, в квартире нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева, его жены и дочери

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Бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, по предварительной информации, убил в квартире свою жену и ребенка. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной версии, Аваев убил жену и дочь и покончил с собой", - сказал источник. Он добавил, что причиной мог стать бытовой конфликт.

Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, тела обнаружила родственница, узнав от семейного водителя и няни, что те не смогли дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь была закрыта изнутри. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, после чего покончил с собой.

На место происшествия выехали руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош.