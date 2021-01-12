В Москве таксистка электрошокером пыталась заставить пассажира оплатить поездку наличными

30

Таксистка ударила пассажира электрошокером в центре Москвы после отказа оплатить проезд наличными. Об этом сообщили ТАСC в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Пассажир такси оплатил проезд через мобильное приложение. Водитель такси, гражданка 1975 г. р., заблокировала двери и требовала оплатить поездку наличными, на что гражданин отказался и хотел выйти из автомашины, после чего водитель ударила его электрошокером", - рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел 11 января на Большой Якиманке около дома 28/30. Оба его участника были доставлены в полицию для разбирательства. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что таксистка является уроженкой одной из республик Средней Азии.

Фото из открытых источников