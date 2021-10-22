В Москве сорвался лифт со взрослыми и детьми

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Прокуратура Москвы начала проверку после падения в жилом доме лифта, в котором в тот момент находилось 10 человек. Сегодня утром в доме на улице Покрышкина с пятого этажа упал лифт, в котором ехали шестеро взрослых и четверо детей.

К счастью, между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Прокуроры проверяют исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности лифтовОго оборудования. Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, передает Радио Маяк.