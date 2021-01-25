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В Москве покончил с собой актер и стендап-комик Александр Шаляпин

25 января 2021 14:38
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В настоящее время на месте происшествия работают медики и правоохранительные органы.

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Актер Александр Шаляпин минувшей ночью покончил с собой у себя дома. Его тело обнаружила супруга и вызвала скорую помощь", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время на месте происшествия находятся медики и правоохранительные органы.

Директор артиста Мария Малякина сообщила, что Александр покончил с собой находясь в состоянии депрессии.

"Жена подтвердила - он покончил жизнь самоубийством <...> Он <...> находился в депрессии <...> Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился. Вышел в четверг, приехал домой. Не справился. У нас были подтвержденные концерты на февраль", - сказала собеседница ТАСС.

Шаляпин снялся в более 50 кинокартинах, в том числе "Бумер-2", "Карпов", "Женщины против мужчин" и других. Он был участником Stand Up Show на ТНТ.

 

Фото:    shalyap_in/Instagram/ТАСС

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