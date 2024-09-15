в Москве около 20 человек отравились в столовой социального центра

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Столичное управление СК возбудило уголовное дело после массового отравления людей в социальном центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительной информации, 14 сентября около 20 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления. До этого они поели в столовой одного из социальных центров столицы.

Telegram-канал Baza писал, что речь идет о Социально-реабилитационном центре им. В.Г. Михайлова на Олимпийском проспекте, где работают с ветеранами ВОВ, боевых действий и военной службы, а также с инвалидами I и II групп и вдовами военных. Согласно его данным, около 5:30 у постояльцев возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе. У всех выявили пищевую токсикоинфекцию . Как уточняется, пострадавшие могли отравиться съеденной накануне рыбой, пишет Газета.