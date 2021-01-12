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В Москве мужчина напал с ножом на полицейских

12 января 2021 22:54
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Полицейские по вызову бригады скорой помощи прибыли в квартиру, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно.

Мужчина с ножом напал на полицейских, которых вызвали работники скорой помощи, приехавшие на вызов в московскую квартиру, в результате нападавший был застрелен, передает РИА Новости. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, во вторник сотрудники полиции по вызову бригады скорой помощи прибыли в квартиру дома по Гурьевскому проезду в Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал.

"После чего мужчина, имея при себе нож и высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции. Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте", - сказала Иванова.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Мужчине будет назначена посмертно психолого-психиатрическая экспертиза.

 

Фото:  соцсети

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