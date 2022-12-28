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В Москве лед с крыши дома упал на голову генерала МЧС

28 декабря 2022 21:34
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Его госпитализировали.

В Москве лед с крыши дома упал на голову действующего генерала МЧС России, его госпитализировали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Пострадавший является генерал-лейтенантом МЧС России. Он доставлен в 67-ю клиническую больницу, находится в сознании", — рассказал собеседник агентства.

Официально звание и место работы пострадавшего не уточняется. По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел днем на западе города, "с нежилого здания на улице Инициативная (район Фили-Давыдково) на мужчину упала наледь".

Во время проверки ведомство выяснило, что договор на очистку этой крыши, по предварительным данным, ни с кем не заключался. Сейчас устанавливаются ответственные "за содержание нежилого здания от снега и наледи".

 

Фото:   ru.freepik.com

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