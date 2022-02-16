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В Москве двух восьмимесячных голодных братьев-близнецов нашли в квартире в тяжелом состоянии

16 февраля 2022 21:32
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Малыши госпитализированы.

Двух восьмимесячных голодных братьев-близнецов нашли в московской квартире, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, передает ТАСС.

"Ночью в квартире жилого дома на улице Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам 8 месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили", - сообщили в прокуратуре. Сейчас дети в тяжелом состоянии находятся в больнице.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей. "Они ранее лишались родительских прав в отношении других детей", - уточнили в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 и ст. 117 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание")", - сказала она.

Предварительно установлено, что их родители систематически злоупотребляли спиртными напитками и вели асоциальный образ жизни. "Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В ближайшее время родители малолетних будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики", - отметила Иванова.

В свою очередь в пресс-службе СК России сообщили, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в сложившейся ситуации.

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