В Москве дедушка сдал новорожденного внука в полицию как найденыша

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Столичная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента с новорожденным ребенком, произошедшем в Москве ночью в среду, 11 августа, передают "Известия".

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 02:00 по местному времени в полицию обратился мужчина, который сообщил об обнаружении им на одной из остановок на Алтуфьевском шоссе брошенного новорожденного ребенка.

«Малолетний мальчик 04.08.2021 доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в прокуратуре.

При этом, по предварительным данным, заявившем об обнаружении младенца мужчиной является его родной дедушка. Личность матери новорожденного и ее место жительства установлены, подчеркнули в прокуратуре.

Фото из открытых источников