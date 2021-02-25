В Москве арестован экс-директор департамента Минобрнауки Рожков по делу Лукашевич о мошенничестве

72

Тверской суд Москвы арестовал бывшего директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодёжной политики Минобрнауки России Артемия Рожкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Чиновник проходит подозреваемым по делу бывшего заместителя главы Минобрнауки Марины Лукашевич. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Суть обвинений пока не раскрывается.

По версии следствия, экс-замглавы Минобрнауки предоставляла в ведомство поддельные отчёты о руководстве проектами. Утверждал выполненные работы её подельник, начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Всего им удалось реализовать пять фальшивых договоров и похитить переданные для исполнения госконтрактов деньги на сумму более 40 миллионов рублей, пишет Лайф.