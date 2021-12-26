В московском ТЦ эвакуировали посетителей из-за мужчины с гранатой

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Московская полиция ищет неизвестного мужчину, который угрожал охране торгового центра предметом, похожим на гранату, сообщает РИА Новости.

"В торговом павильоне ТЦ, расположенном на Ленинградском шоссе, сотрудниками охранной организации был задержан гражданин, который пытался похитить товар. Неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и с места происшествия скрылся", — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло в торговом центре "Метрополис", а злоумышленник убежал на ближайшую станцию метро "Войковская".

Фото: скриншот видео/РИА Новости