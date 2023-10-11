В московском метро столкнулись два поезда, машиниста зажало в кабине.

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На станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро столкнулись два поезда. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, накат одного состава на другой произошел в 10:30.

Сегодня в 10:30 на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитриевской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции

По официальным данным, среди пассажиров никто серьезно не пострадал, медики оказывают помощь машинисту одного из составов, который получил травмы. Кроме того, сообщалось о пострадавшем пассажире. Впоследствии оперативные службы подтвердили информацию о двух пострадавших при столкновении поездов, пишет Лента.