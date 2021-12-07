В МФЦ на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу: погибли два человека, трое ранены

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В МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Два человека погибли, трое получили ранения. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, один из пострадавших — ребенок.

"Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", — заявил Собянин.

Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия", сообщили в Следственно комитете. На месте ЧП работают правоохранители.

Фото: АГН "Москва" / Мобильный репортер / РИА Новости