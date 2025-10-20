В мессенджере MAX и «ВКонтакте» произошли сбои

161

Интернет-сервисы Pinterest, Duolingo, «ВКонтакте» и Max столкнулись с масштабными сбоями. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

По информации сервиса, с массовыми сбоями также столкнулись такие интернет-ресурсы как «VK Звонки» и сайт игровой студии Ubisoft.

Наибольшее число жалоб на неполадки в работе зафиксировано в Санкт-Петербурге, пишет Газета.

Днем 20 октября масштабный сбой произошел на платформе Amazon Web Services. Он привел к нарушению работы ряда популярных онлайн-сервисов, включая Snapchat, Roblox, Fortnite и Verizon. Нарушения в работе затронули также сервис видеоконференций Zoom и ИИ-стартап Perplexity. Проблемы наблюдались у голосового ассистента Amazon Alexa, платформ Airtable и Canva, игровых серверов Fortnite, а также в приложении McDonald's.