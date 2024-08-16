В Ленобласти загорелся ангар на площади 2,4 тыс. кв. м

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Ангар по производству детских батутов загорелся во Всеволожском районе Ленинградской области на площади 2,4 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 05:15 16 августа 2024 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, город Мурино, проезд Круговой, д. 5. Горит ангар по производству детского оборудования на общей площади 2 400 кв. м", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия выехали дежурные смены двух пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области, а также пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга.

Уточняется, что в 06:25 пожар был локализован, информация о пострадавших не поступала, пишет ТАСС.