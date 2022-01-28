В Ленобласти нашли тело женщины, утонувшей в проруби в ночь на Крещение

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Тело женщины, утонувшей в проруби в ночь на Крещение в Ленинградской области, найдено. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Тело обнаружено спасателями сегодня", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что пока не владеет более точной информацией.

В пресс-службе следственного управления СК России по Ленобласти уточнили, что труп найден в километре ниже по течению от проруби, где утонула женщина, неподалеку от моста в селе Рождествено.

Трагедия произошла в ночь на Крещение в поселке Выра Гатчинского района. 41-летняя женщина на глазах у близких нырнула в самодельную прорубь на реке Оредеж, и течением ее унесло под лед. Поисковые работы продолжались больше недели, в них были задействованы около 50 человек, в том числе добровольцы. По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС, архив