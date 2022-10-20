В «Ленкоме» рассказали о позиции Большовой по смертельному ДТП

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Актриса Анна Большова заявила, что погибшая в ДТП женщина сама бросилась ей под колеса. Об этом 20 октября рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер, пишут "Известия".

«Сейчас идет расследование этого происшествия. Аня рассказал мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Авария произошла в деревне Грачевка поздно вечером 14 октября. Актриса самостоятельно вызвала «скорую» и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.

Погибшей оказалась 31-летняя Олеся Соколова, проживающая в Грачевке.

Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova/"Известия"