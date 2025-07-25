В Ленинском районе Самары мотоциклист попал в ДТП в день рождения

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В Ленинском районе Самары 24 июля в 20:00 час. 55-летний мужчина, управляя а/м Haval Jolion, двигался по улице Полевая со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Арцыбушевская. В пути следования водитель нарушил требования п. 8.8 ПДД РФ: напротив дома №71 при развороте вне перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, и допустил столкновение с мотоциклом Voge 300 Rally под управлением 31-летнего жителя Самары, который двигался в попутном направлении. Водитель мотоцикла, ставший участником ДТП в день своего рождения, с помощью очевидцев доставлен в больницу и госпитализирован.