В квартире в Самаре на детскую кроватку обрушился потолок

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В Самаре в квартире дома 9 по улице Красногвардейская прямо на детскую кроватку рухнула часть потолка. Видео в соцсети разместила мать двоих детей.

К счастью, в момент ЧП ребенка в кроватке не было: в ту ночь он спал в другой комнате.

На кадрах видно, как большая часть тяжелой штукатурки отслоилась от деревянного основания. Судя по всему, "на подходе" еще один пласт, который вот-вот обрушится.

Это двухэтажный дом 1938 года постройки. Дома в этом районе в то время возводили за 2–3 месяца как "временное жилье" для строителей Волжской ГЭС, передает ГТРК "Самара".

При этом аварийным он, судя по данным портала "МКД фонд", не является и даже входит в программу капремонта.

Несмотря на то, что существуют сразу две структуры, одна из которых отвечает за капремонт, а другая – за текущий, ситуация в доме непростая.

Женщина показывает кадры падающей с потолка штукатурки и в отчаянии признается, что не знает, как жить в такой квартире.

Официальных комментариев по поводу этой ситуации пока нет, пишет Смотрим.