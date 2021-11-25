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В Кузбассе обнаружили тела трех пропавших горноспасателей

25 ноября 2021 20:45
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Еще 35 шахтеров остаются в дальних штреках, связи с ними нет. Поисковые работы приостановили из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе, где утром произошла авария, обнаружили тела спасателей, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Найдены тела трех горноспасателей", — сказал собеседник агентства.

О том, что отряд, искавший пострадавших, около 15:00 перестал выходить на связь, ранее сообщили в МЧС.

Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность. По последним данным, погибли 11 горняков, пострадали 60, из них 37 госпитализировали.

Еще 35 шахтеров остаются в дальних штреках, связи с ними нет. Поисковые работы приостановили из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.

Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.

Компания окажет помощь семьям погибших.

В регионе объявили трехдневный траур.

Телефон горячей линии 8 800 775-17-17.

 

Фото:     РИА Новости / Александр Кряжев

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