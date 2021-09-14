В Курске мужчина откусил ухо коллеге на корпоративе

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Житель Курска, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, предстанет перед судом, сообщает во вторник управление МВД по региону, передает РИА Новости.

"Выяснилось, что во время корпоратива коммерческой организации между коллегами возник конфликт. Двое мужчин отошли в сторону, чтобы высказать свои аргументы. Но словесная перепалка переросла в драку, и обвиняемый откусил оппоненту ухо", - говорится в сообщении.

Потерпевший сразу обратился за помощью к медикам, по факту произошедшего было начато следствие. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью, поскольку "увечья не подлежат восстановлению", хотя мужчине и удалось сохранить слух.

"Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело в скором времени будет передано в суд. Тогда же будет решаться вопрос о возмещении материального и морального ущерба пострадавшему", - сообщает УМВД.

Фигуранту дела грозит до 8 лет лишения свободы.