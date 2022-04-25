В Куйбышевском районе Самары мотоциклист столкнулся с легковушкой

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24 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека, 1 человек погиб. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло в 18:00 в Куйбышевском районе Самары. Водитель 1949 года рождения (с апреля 2021 года к административной ответственности не привлекался), управляя автомобилем «Toyota Corolla», двигался по ул. Южное шоссе. Напротив д. №5 водитель на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при перестроении направо не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Kawasaki ER-650А» под управлением водителя 1981 года рождения, который двигался попутно без изменения направления движения. Водителю мотоцикла назначено амбулаторное лечение.