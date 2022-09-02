В Красноярском районе водитель сбил ребенка и уехал

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Сотрудниками полиции, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения о доставлении 11-летнего жителя Самарской области с травмой ноги, полученной в результате ДТП, установлено, что 31 августа 2022 в 14:30 час. у дома 44 по ул. Горной п. Новосемейкино, водитель (предположительно молодой мужчина), управляя автомобилем (предположительно ВАЗ 2114 серебристого или серого цвета), совершил наезд на пешехода.

Мужчина не оказав помощь травмированному ребенку, скрылся с места ДТП. Несовершеннолетний в сопровождении родителей обратился в больницу, где ему после обследования специалисты порекомендовали амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8 (8465)721-378, 102 или ближайший отдел полиции.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.