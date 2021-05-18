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В Красноярском районе Самарской области от бешенства погибла собака

18 мая 2021 10:58
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В Красноярском районе Самарской области в селе Молгачи от бешенства погибла собака

Новый случай бешенства зарегистрирован на территории Самарской области. В селе Молгачи Красноярского района в личном подсобном хозяйстве, находящемся на улице Гагарина, от этого заболевания погибла домашняя собака.

Образцы патологического материала, отобранного специалистами от погибшей собаки, были направлены на исследования в ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория». Анализы показали наличие в пробах антигена вируса бешенства.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям напоминают о том, что бешенство – это смертельное вирусное заболевание. При любом подозрении на возможный контакт с больным животным, необходимо сразу же обратиться в медучреждение для вакцинации от бешенства. Данное заболевание в 100% случаях заканчивается гибелью больного. Заражение человека происходит при попадании слюны больного бешенством животного на повреждённую кожу или слизистые оболочки, а также при укусе.

Учитывая серьёзную опасность для человека от заболевших бешенством животных, необходимо проявлять повышенное внимание к поведению диких и домашних животных. Если дикое животное подходит к месту проживания человека и при этом не боится его – это явный признак того, что животное может быть больным. Недопустимо входить с таким животным в контакт, допускать к нему домашних животных. В этом случае необходимо сообщить о необычном поведении диких, домашних или сельскохозяйственных животных, а тем более, если животные погибли, - специалистам ветеринарной службы. При укусе необходимо срочно обратиться в лечебное заведение для проведения курса антирабических прививок.

Теги: бешенство Россельхознадзор

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