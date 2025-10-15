В Красноярском районе ликвидировали возгорание дома на площади 100 квадратных метров

137

15 октября в 02:32 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Большая Каменка на улице Сухолиния горит жилой дом.



По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 100 квадратных метров.

На борьбу с огнем оперативно были поданы 3 ствола «Б», сформировано одно звено газодымозащитной службы.

В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники.

Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев в 04:17 пожар был локализован, в 04:23 – объявлена ликвидация открытого горения.

При пожаре пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"