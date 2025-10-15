Я нашел ошибку
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
В Красноярском районе ликвидировали возгорание дома на площади 100 квадратных метров

15 октября 2025 11:31
137
В Красноярском районе ликвидировали возгорание дома на площади 100 квадратных метров

15 октября в 02:32 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Большая Каменка на улице Сухолиния горит жилой дом.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 100 квадратных метров.
На борьбу с огнем оперативно были поданы 3 ствола «Б», сформировано одно звено газодымозащитной службы.
В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники.
Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев в 04:17 пожар был локализован, в 04:23 – объявлена ликвидация открытого горения.
При пожаре пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

