В Красноярском районе легковушка врезалась в грузовик и перевернулась

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28 июля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 13:45 в Красноярском районе. Молодой человек 2001 года рождения, не имея права на управление транспортными средствами, двигался на принадлежащем ему автомобиле «Lada Kalina» по автодороге «Ульяновск-Самара» со стороны г. Ульяновска в направлении г. Самары. Водитель не выбрал скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над управлением транспортным средством, выехал на обочину, где совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем «Mercedes-Benz» с полуприцепом, под управлением водителя 1958 года рождения.

После чего легковой автомобиль совершил съезд в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали два человека легкового отечественного автомобиля: девушки-пассажиры, 2002 и 2005 года рождения, они были госпитализированы. В настоящее время их состояние здоровья удовлетворительное.