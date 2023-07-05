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В Красноярском районе из трубы пытались похитить нефтепродукты

5 июля 2023 10:48
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В Красноярском районе из трубы пытались похитить нефтепродукты

По версии следствия, один из обвиняемых с целью тайного хищения нефтепродуктов посредством повреждения трубопровода и последующей их реализации  привлек к реализации задуманного  троих мужчин, тем самым организовав преступную группу. Обвиняемые тщательно готовились к совершению преступлений: подыскали необходимый инструмент, технику, средства связи, переоборудовали транспортное средство для скрытой перевозки похищенного.

Так, в октябре 2022 года двое обвиняемых, находясь на территории Красноярского района Самарской области, осуществили несанкционированную врезку в тело трубы напорного нефтепровода, причинив своими действиями собственнику ущерб на сумму более 88 тысяч рублей. Далее, действуя в целях реализации задуманного, участники преступной группы осуществили налив нефтепродуктов в автомобиль с заранее установленной в его полуприцепе емкостью для скрытой перевозки, после чего похищенное было перелито в бензовоз для последующей транспортировки к месту хранения. Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов после задержания транспортного средства на месте совершения преступления. Своими противоправными действиями обвиняемые нанесли материальный ущерб на сумму более 660 тысяч рублей, что эквивалентно 28 тоннам нефтепродукта.

В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.

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