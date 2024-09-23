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В Красноярском крае после отравления за ужином умер четвертый ребенок в семье

23 сентября 2024 09:26
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В Красноярском крае после отравления за ужином умер четвертый ребенок в семье

Умер еще один ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом во время семейного ужина в селе Красная Сопка. Об этом сообщило Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Жертвой неизвестного токсина стал уже четвертый ребенок. Девочке было 12 лет.

До этого сообщалось о гибели детей в возрасте 6, 11 и 13 лет. Всего в семье было четверо детей.

Родители детей находятся в реанимации. Они пришли в сознание утром 23 сентября. Врачи разрешили следственные действия, сейчас их допрашивают следователи, пишет Лента.

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