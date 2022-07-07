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В Красном Яре росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

7 июля 2022 12:21
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В Красном Яре росгвардейцы задержали подозреваемого в краже

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивал правопорядок на территории села Красный Яр. В вечернее время патрульные получили сообщение о том, что неизвестный похитил велосипед, принадлежащий местному жителю 1966 года рождения.

Буквально через полтора часа, когда уже окончательно стемнело, росгвардейцы, двигавшиеся по маршруту патрулирования, в нескольких кварталах от места преступления заметили велосипедиста. Мужчина передвигался по улице Совхозной, явно стараясь избегать освещенных участков. При этом двухколесное транспортное средство выглядело точь в точь как то, которое было украдено за несколько часов до этого.

Сотрудники Росгвардии остановили мужчину. Он явно нервничал и не мог связанно ответить на вопросы, касающиеся велосипеда. Стражи правопорядка задержали местного жителя 1977 года рождения и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Интересная деталь – росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника практически на пороге собственного дома – до своего жилища ему оставалось проехать буквально сто метров.

Велосипед изъят. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Теги: Росгвардия

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