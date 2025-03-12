В Красноглинском районе водитель сбил десятилетнюю девочку

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11 марта на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.



Одно из ДТП произошло в 12:50 час. в Красноглинском районе Самары. Вдитель, управляя автомобилем Geely Coolray, двигался по улице Евгения Золотухина со стороны улицы Маршала Устинова в направлении улицы Мира. Напротив дома 44 он совершил наезд на 10-летнюю девочку. Пешеходу, переходившему проезжую часть вне пешеходного перехода без сопровождения взрослых, назначено амбулаторное лечение.