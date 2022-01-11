В Красноглинском районе Самары на пожаре погибла женщина

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В Самарской области по факту обнаружения после тушения пожара тела женщины 1957 года рождения проводится доследственная проверка.

По версии следствия, 10 января 2022 года после тушения пожара в одном из частных жилых домов, расположенных по улице Камской поселка Управленческий в Красноглинском районе города Самары, обнаружено тело женщины 1957 года рождения без признаков жизни. По предварительным данным причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин им предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.