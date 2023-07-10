В Краснодаре застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе 

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Пресс-служба администрации Краснодара сообщила РИА Новости о смерти замначальника городского отдела по мобилизационной работе, по данным источника агентства, речь идёт об убийстве.

"Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, действительно, не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", - заявили агентству в мэрии.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил сообщения об убийстве Ржицкого. "Да, это так", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли в Краснодаре застрелили замначальника горотдела по мобилизационной работе.

Свои соболезнования выразил и депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов. Он рассказал в телеграм-канале, что Ржицкий был застрелен в спину в понедельник.

Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар", передает ТАСС.