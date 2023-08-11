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В Красноармейском районе учреждение оплатило 2 миллиона рублей за нарушение пожарной безопасности

11 августа 2023 13:20
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В Красноармейском районе учреждение оплатило 2 миллиона рублей за нарушение пожарной безопасности

В результате применения судебными приставами Красноармейского района Самарской области ограничительных мер к должнику-организации и его имуществу задолженность по административным штрафам в размере свыше 2 миллионов рублей полностью погашена.

Плановые проверки, инициированные одним из надзорных органов, проходили регулярно, и практически во всех зданиях, принадлежащих муниципальной организации, были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности. Здания эксплуатируются и в свое время были отданы руководством под образовательные учреждения. Нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». За халатное отношение к вопросам пожарной безопасности руководство учреждения обязали оплатить административный штраф.

В отделении судебных приставов Красноармейского района Самарской области в отношении должника-организации было возбуждено 14 исполнительных производств. Судебный пристав-исполнитель уведомил об этом ответственных лиц, а также предупредил, что несвоевременное погашение задолженности влечет за собой ограничения и запреты в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Требование сотрудника Службы должник проигнорировал. Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего учреждению.

После получения данного документа руководство сразу же оплатило задолженность в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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