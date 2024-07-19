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В Красноармейском районе горели 2 500 квадратных метров сухостоя

19 июля 2024 13:01
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В Красноармейском районе горели 2 500 квадратных метров сухостоя

Пожар ранга 1-БИС произошел вчера днем в Красноармейском районе. Горели 2 500 квадратных метров сухостоя.

В тушении принимали участие 23 огнеборца.

Вчера днем, в 13 часов 11 минут, диспетчеру пожарно-спасательной части № 126 филиала ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в 3 километрах северо-восточнее села Красноармейское горит сухая трава.
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 126, а также коллеги из пожарно-спасательной части № 125 Пестравского района и пожарно-спасательные части №№ 10 и 89 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области.
Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит сухая трава на площади 2 500 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
На тушение оперативно были поданы 6 стволов «Б».
В 15 часов 55 минут пожар был локализован, в 17 часов - объявлена ликвидация открытого горения.
Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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